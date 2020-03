UNICT – Il COF attiva colloqui di orientamento via Skype

Il Cof Unict informa tutti gli interessati che, in ottemperanza ai decreti ministeriali e alle relative imposizioni di rimanere in casa, i colloqui di orientamento potranno avere luogo via Skipe, senza recarsi fisicamente presso gli uffici della sede.

Tramite apposita comunicazione sul sito, il Cof (Centro Orientamento Formazione) dell’Università di Catania informa gli studenti che al fine di ridurre le occasioni di rischio di contagio da COVID-19, per il momento i colloqui in sede sono sospesi. Il Servizio Orientamento rimane attivo tramite Skype, senza bisogno di recarsi fisicamente presso la sede.

Come usufruire del servizio

Per prenotare un colloquio, basta inviare una richiesta all’indirizzo apposito di posta elettronica: cofori@unict.it indicando nome, cognome, istituto di provenienza e recapito telefonico. Dopo questo primo contatto, verrà spiegato all’interessato cosa fare e come procedere.

Come scaricare Skype

Per usufruire del servizio a distanza servono pochi semplici passaggi: basta scaricare gratuitamente l’applicazione di skype, installarla sul proprio computer, tablet o smartphone e creare un account inserendo il numero di telefono o l’ indirizzo mail. Si può anche non installare l’applicazione ma è necessario creare l’account on line dal sito www.skype.it.