Coronavirus, in Sicilia al via i controlli dell’Esercito

In Sicilia, i casi aumentano di giorno in giorno. La diffusione del virus, come ribadito dalla comunità scientifica, ha bisogno della collaborazione di tutti per essere arginata. Ma c'è chi, ancora, fa fatica a capirlo motivo per cui, in Sicilia, interverrà da domani l'esercito.

Nonostante i numerosi appelli alla cittadinanza, continuano a circolare nelle strade ancora troppo cittadini, pronti a trasgredire la norma del #iorestoacasa, come attestano le numerose denunce di questi giorni. L’amministrazione regionale ha dunque richiesto l’intervento dell’Esercito in Sicilia al fine di verificare l’ottemperanza, da parte di tutti, delle prescrizioni governative .

“Una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri” – ha assicurato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il presidente della Regione Nello Musumeci. Il governatore dell’Isola aveva avanzato ieri un’ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.