Coronavirus in Sicilia: a Catania più casi, i dati provincia per provincia

Diffusi i dati ufficiali sulla distribuzione dei contagi provincia per provincia: a renderli noti come sempre è la Regione Sicilia.

Catania continua a essere la provincia con il maggior numero di contagi. A rivelarlo sono i dati diffusi dalla Regione Sicilia, che ha reso noto il numero di casi provincia per provincia, aggiornato al 19 marzo.

Questi i casi di #Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (giovedì 19 marzo) , così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 340 i casi positivi registrati dall’inizio, di cui 179 ricoverati (36 in terapia intensiva), 142 in isolamento domiciliare, quindici guariti e quattro deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 27; Caltanissetta, 12; Catania, 151; Enna, 21; Messina, 16; Palermo, 52; Ragusa, 7; Siracusa, 33; Trapani, 21.