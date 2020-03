Coronavirus in Sicilia: i matrimoni al tempo dell’epidemia [FOTO]

Ai tempi dell'emergenza Coronavirus arriva la segnalazione di un matrimonio civile celebrato ad Acireale negli ultimi giorni.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il Paese e, in particolar modo, la regione Sicilia, preoccupata di non riuscire a gestire adeguatamente la situazione. L’epidemia sta cambiando non poco, inoltre, le abitudini e le attività quotidiane, a causa soprattutto del blocco di gran parte delle attività in via precauzionale.

Anche la celebrazione dei riti civili, quali i matrimoni, è stata recentemente stravolta, con cerimonie a porte chiuse e senza amici e parenti. Da Acireale, ad esempio, arriva la segnalazione di un matrimonio ai tempi del Coronavirus. Nelle foto (pubblicate sulla pagina Facebook Acireale social) si possono distinguere gli sposi, i testimoni e il celebrante, tutti muniti di mascherina e guanti presso il municipio. I dispositivi di protezione contro il contagio non vengono tolti neanche durante il bacio finale.