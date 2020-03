Coronavirus, i dati del 20 marzo: oggi 689 guariti e 627 deceduti

L'aggiornamento sui casi di Coronavirus in Italia secondo quanto comunicato dal capo della Protezione Civile per quanto riguarda la giornata di venerdì 20 marzo.

Ecco gli aggiornamenti in merito all’emergenza nazionale relativa ai contagi da Coronavirus diffusi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Alle ore 18.00 di oggi, venerdì 20 marzo 2020, sono stati comunicati i dati ufficiali italiani.

I nuovi positivi in Italia sono oggi 4670, per un totale di 37860 pazienti positivi in Italia. Di queste, 19185 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi. Mentre 2655 persone sono in terapia intensiva, il 7% del totale.

I guariti corrispondono complessivamente a 689. I decessi di oggi invece ammontano a 627.