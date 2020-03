Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 527 guariti oggi

I dati sul contagio del Coronavirus in Italia aggiornati alle 18:00 di oggi, sabato 14 marzo, così come presentati dalla Protezione Civile nazionale.

Arriva anche oggi il bollettino della Protezione Civile che aggiorna gli italiani sull’andamento dei contagi del Coronavirus nella Penisola. Nella giornata di ieri riscontrati oltre duemila nuovi casi di positivi al Covid-19, mentre per la giornata di oggi in Sicilia si sono superati i 150 casi.

Alle 18:00 di oggi, sabato 14 marzo, il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha letto i dati odierni, che riportano la seguente situazione. Come nella giornata di ieri, anche oggi Borrelli ha iniziato enumerando i guariti: 527 nella giornata di oggi, per un totale di 1966 guariti in totale.

Questo sabato, inoltre, sono stati riscontrati 2795 casi positivi in più, per un totale di 17750. Di questi, 7680 si trovano in isolamento, mentre i casi di terapia intensiva sono complessivamente 1518. Il resto dei pazienti sono ricoverati con sintomi.

Quanto ai decessi, rispetto alla giornata di ieri si sono verificati 175 morti in totale. 1441 da quando la pandemia è iniziata in Italia.