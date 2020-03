Coronavirus in Sicilia: il numero dei contagiati per provincia

La situazione aggiornata sui contagiati da coronavirus in Sicilia secondo quanto comunicato dalla Regione Siciliana in data odierna, venerdì 13 marzo. Crescono ancora i casi, con Catania che resta la provincia più colpita.

Crescono ancora, ma lentamente, i casi di coronavirus in Sicilia. Rispetto alla giornata di ieri, nel bollettino diffuso alle 12 dalla Regione Siciliana si registrano 15 casi in più. Catania continua a essere la provincia col maggior numero di pazienti ricoverati, 15 in tutto sui 44 totali. I restanti sono suddivisi tra le altre province siciliane. In particolare, ci sono dieci a contagiati a Palermo, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e quattro a Trapani. Di questi, 7 si trovano in terapia intensiva.

I restanti casi di contagio sono diffusi nel resto della Regione, così come comunicato pochi minuti fa attraverso la seguente mappa. Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (venerdì 13 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 130 i pazienti, di cui 44 ricoverati (solo 7 in terapia intensiva), 82 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 18; Caltanissetta, 2; Catania, 57; Enna, 2; Messina, 9; Palermo, 28; Ragusa, 2; Siracusa, 8; Trapani, 4.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

