Coronavirus, 188 i morti odierni: i dati della Protezione Civile

Il bollettino della Protezione Civile di oggi: 188 decessi in più rispetto a ieri.

Nella conferenza stampa della Protezione Civile delle 18:00 di oggi 12 marzo sono stati comunicati gli ultimi aggiornamenti sui contagi di Coronavirus.

Il totale dei guariti è 1258 (213 in più rispetto a ieri), 188 decessi in più (il 98% con più di 68 anni, il 67% con patologia pregresse). 2214 nuovi casi con il totale dei positivi che si porta a 12839: 1153 in terapia intensiva (circa il 10%) e 5036 in isolamento.

Intanto, in Sicilia sono 115: registrato anche il secondo decesso accertato da Coronavirus.