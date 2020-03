Festa della Donna, visite ginecologiche gratuite all’Humanitas

In occasione della ricorrenza della Festa della Donna, anche quest'anno gli ambulatori catanesi Humanitas offrono visite ginecologiche gratuite, ecco dove e a che ora.

In vista della festa della Donna e per promuovere la prevenzione, sarà possibile effettuare visite ginecologiche gratuite per due giornate, oggi venerdì 6 marzo e domani sabato 7 marzo. Questo weekend dedicato alla prevenzione in rosa è stato pensato dal Centro di oncologia catanese Humanitas, per quanto riguarda le attività che rientrano nell'(H)Open Weekend Bollini rosa, settimana dedicata alla prevenzione ideata dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna.

Gli ambulatori del Medical Care di Via Ipogeo 12 a Catania saranno aperti oggi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domani dalle 9 alle 13. Le pazienti di età compresa tra i 30 e i 60 anni potranno usufruire della visita gratuita dopo aver effettuato la prenotazione, al numero 09582592000, specificando che si tratta di una visita “Bollino rosa”.