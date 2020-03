Coronavirus in Sicilia: aggiornamenti sul numero di contagi

Arrivano, dalla Regione, i nuovi dati in merito all'epidemia da Coronavirus che si è diffusa anche in Sicilia.

La Regione Siciliana ha pubblicato il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 6 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale.

I dati sono i seguenti: “dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 18 sono in isolamento domiciliare“.

Il messaggio della Regione Siciliana si conclude ricordando alla popolazione che il prossimo aggiornamento avverrà domani.