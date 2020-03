Taormina risponde al Coronavirus: “Parcheggi gratis nei weekend”

La risposta del sindaco di Taormina al Coronavirus: parcheggi gratis nel fine settimana per tutto il mese di marzo.

Parcheggi gratis a Taormina nel weekend per tutto il mese di marzo. Questa è la trovata con cui il sindaco della città Mario Bolognari risponde all’emergenza Coronavirus.

Dalle 16 del venerdì alle 24 della domenica successiva per autoveicoli e moto ci sarà accesso libero ai multipiani del Lumbi e del Porta Catania.

Non è sicuramente la soluzione definitiva alla crisi turistica ma un modo per gridare forte e chiaro: “Taormina è viva, è aperta con ristoranti, pizzerie, hotel e locali che sono fruibili in sicurezza”. E il sindaco in prima persona a mandare questo messaggio di incoraggiamento.