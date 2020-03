Catania, emergenza cani randagi: Striscia la Notizia a Librino [VIDEO]

Ancora una volta, la troupe di Striscia la Notizia torna a Catania per parlare dell'emergenza del randagismo. Un problema che vuole essere risolto anche dal Comune e dai cittadini volontari.

Striscia la Notizia ritorna a Catania. Ancora nel quartiere di Librino, Jimmy Ghione torna a parlarci di cani randagi che girano a branchi per le vie della città: una situazione insostenibile che l’inviato del programma Mediaset porta alla luce facendo anche un appello per chiunque voglia adottare questi amici a quattro zampe.

Infatti, oltre a riportare la condizione in cui questi branchi di cani che si aggirano per Librino, Jimmy Ghione si rivolge all’assessore comunale per la tutela degli animali Michele Cristaldi. L’assessore comunale ha voluto ribadire che vi è una situazione critica nei canili, i quali non sono disposti ad accogliere altri randagi (i quali vengono comunque curati e nutriti da volontari della zona).

A supporto dell’emergenza, arriva però l’idea di aprire un ufficio dedicato all’adozione dei cani proprio al Comune di Catania. Per maggiori informazioni si può mandare un’email all’indirizzo progetto.adozioni@comune.catania.it.

Leggi anche: