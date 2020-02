CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita in diretta contro la Vibonese

La squadra allenata da Lucarelli scende in campo oggi per affrontare l'AZ Picerno, ma arriva una novità per tutti gli appassionati di Calcio Catania. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta televisiva: ecco dove.

Dopo il pareggio contro la Ternana che ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Lucarelli, che con Mazzarani ha sciupato un rigore che avrebbe consentito agli etnei di fare bottino pieno, i rossazzurri si preparano a riscendere in campo contro la Vibonese.

La partita, in programma domenica prossima, sarà visibile in chiaro. Infatti, come comunicato dalla Lega Pro, il match in programma per domenica 1 marzo alle 15:30 verrà trasmesso sul canale 57 del digitale terrestre da Rai Sport.

Al momento, inoltre, malgrado la Sicilia sia tra le nove regioni d’Italia colpite dal Coronavirus, non si registrano restrizioni d’ingresso al pubblico, che potrà assistere alla gara allo stadio o comodamente da casa. Per gli uomini di Lucarelli quindi vige l’obbligo di disputare una prestazione solida e convincente, anche dal punto di vista del risultato, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e in virtù del buono stato di forma manifestato dagli Etnei, che hanno già fermato Reggina e Ternana, rispettivamente prima e quarta in classifica.

Prima di prepararsi al match di domenica, tuttavia, gli etnei dovranno affrontare l’AZ Picerno fuori casa, in una gara in programma per oggi alle 15:00, nel turno infrasettimanale della Serie C.