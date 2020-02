Scippi in centro a Catania: rapina una giovane coppia e scappa

Uno scippatore è stato fermato dai militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione Strade Sicure, mentre fuggiva dopo aver derubato una giovane coppia di ragazzi.

L’episodio è avvenuto sabato notte intorno alle 00:30 nel centro della città di Catania, dove la pattuglia di militari del 62° reggimento fanteria “Sicilia”, impegnata nell’attività di vigilanza dinamica, accortasi dell’accaduto, è prontamente intervenuta riuscendo a bloccare l’individuo in fuga. I militari hanno richiesto poi l’intervento delle Forze dell’Ordine, che una volta giunte in loco, hanno preso in custodia la refurtiva e tratto in arresto il rapinatore.