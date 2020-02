Il corpo senza vita è in avanzato stato di decomposizione. Vigili del Fuoco e Guardia Costiera sul posto.

Il cadavere di una donna, in stato di decomposizione avanzata, è stato ritrovato lungo la scogliera di Catania, all’altezza del centro fieristico “Le Ciminiere”.

Sul posto già presenti i Vigili del Fuoco e la Guardia costiera. Il corpo, viste le condizioni in cui versa, non è stato ancora identificato. Si aspetta il via libera della magistratura per poter recuperare la salma. Il corpo dovrebbe essere quello di una donna, di carnagione chiara.

In aggiornamento…