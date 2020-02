CALCIO CATANIA – Contro la Ternana biglietti a 2 euro per donne e abbonati

Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Ternana. I rossazzurri dovranno ribaltare il 2-0 dell'andata, impresa difficile ma non impossibile. Per questa ragione la società chiama a raccolta i tifosi, apportando vantaggiosi sconti al prezzo del biglietto.

Iniziata questo pomeriggio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Ternana, valevole per il ritorno della semifinale “B” della Coppa Italia Serie C 2019/20 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” giovedì 13 febbraio alle 15:00. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate.

In vista dell’atteso confronto con la formazione umbra, il Calcio Catania predispone la riduzione dei prezzi dei tagliandi e riserva alle donne ed agli abbonati (con conferma del posto occupato in occasione delle partite di campionato) la possibilità di acquistare a metà prezzo il biglietto. I biglietti “Ridotto – Promo 50%” non potranno essere acquistati online. La società rende noto, inoltre, che i tagliandi riservati ai diversamente abili con invalidità riconosciuta pari al 100% saranno distribuiti, d’ora in avanti, esclusivamente a titolo gratuito fino ad esaurimento della disponibilità (100 unità, accompagnatori inclusi).

Di seguito, le indicazioni dettagliate.

Prezzi categoria “Intero”

Curve € 4

Tribuna B € 8

Tribuna A € 16

Tribuna Elite € 32

Settore Ospiti € 5 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di mercoledì 12 febbraio.

Prezzi categoria “Ridotto – Promo 50%” – non acquistabili online e riservati ad abbonati e donne

Curve € 2

Tribuna B € 4

Tribuna A € 8

Tribuna Elite € 16