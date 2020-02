CALCIO CATANIA – Serve un bomber (svincolato): Martins e Bojinov i nomi caldi

Il Catania è alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto offensivo. Tra gli svincolati di lusso, che potrebbero indossare la maglia rossazzura, ci sono anche Valeri Bojinov e Obafemi Martins.

Al Catania serve un bomber. Barisic e l’arrivo di Leo Beleck non sembrano soddisfare né l’ambiente né mister Lucarelli e per questo motivo la società etnea continua la propria caccia al rinforzo in attacco.

Scartati Acquafresca e Cacia, come nuovo centravanti del Catania si fanno tre nomi: Lores Varela – ex Ascoli e Pisa -, l’ex nerazzurro Obafemi Martins e Valeri Bojinov, già accostato al Pescara.

Il 35enne calciatore nigeriano, divenuto celebre per la velocità e la singolare esultanza con capriole nell’Inter, risulta ancora svincolato, dopo la parentesi in Cina conclusasi nel 2018. Il bulgaro classe ‘86 – ex Lecce, Fiorentina, Juve e Parma tra le altre – nei giorni scorsi aveva parlato di “un’offerta dall’Italia”.