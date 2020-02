CALCIO CATANIA – Il nuovo attaccante è Bojinov: “Mi ha chiamato Lucarelli”

Valeri Bojinov torna in Italia e lo fa per giocare con i rossazzurri: "Vado a Catania fino al termine della stagione".

Valeri Bojinov sarà il nuovo attaccante del Catania. Dopo aver giocato nel Parma, nella Fiorentina e nella Juventus, il bulgaro è pronto a tornare in Italia per indossare la maglia rossazzurra. L’attaccante 33enne ha annunciato di aver accettato la proposta del Catania, convinto dalla chiamata di mister Lucarelli.

L’intervento in prima persona dell’allenatore toscano è stato decisivo come ha confermato lo stesso calciatore a Sportal: “Vado davvero a Catania. Lucarelli ha mostrato tanto interesse nei miei confronti e mi vuole con me fino al termine della stagione. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l’Italia è come una seconda patria per me”.