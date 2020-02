Levante torna in concerto in Sicilia: annunciata una data

Fresca di partecipazione a Sanremo, la cantautrice siciliana tornerà sull'Isola per una data del suo Magmameoria Tour: i biglietti sono già disponibili online.

Claudia Lagona. Questo il nome, che ad alcuni potrebbe non dire molto, ma che è alla ribalta sulla scena musicale italiana da diversi anni con il nome di Levante. La cantautrice siciliana, sulla cresta dell’onda ormai da parecchio, e fresca partecipante del Festival di Sanremo.

Nonostante la bravura indiscussa della cantante originaria di Caltagirone e cresciuta a Palagonia, i riflettori sono stati puntati su di lei per motivi non “musicali”. Infatti Diodato, fresco vincitore del Festival ed ex della ragazza, avrebbe ammesso che il suo struggente pezzo sia dedicato proprio a lei, scatenando le testate dedicate ai pettegolezzi.

Gossip a parte, il suo brano, “Tikibombom”, le è valso il 12esimo posto in classifica, ma c’è da scommettere che lo sentiremo in radio per molto tempo. La canzone fa parte dell’album Magmamemoria, che sarà protagonista del tour che toccherà le più grandi città europee, da Madrid a Londra, passando da Amsterdam e Bruxelles, giusto per citarne qualcuna.

Tra le date dei suoi live, spicca la tappa siciliana del tour, in programma il primo di agosto. È questo il giorno del ritorno in “patria” di Levante, più precisamente a Patti Marina, provincia di Messina, per partecipare all’Indiegeno Fest, manifestazione giunta al settimo appuntamento e che raccoglie gli artisti del panorama musicale indie in un evento che si conferma uno dei più importanti del Sud Italia. La cantautrice è il primo nome tra i “Big” annunciati per l’evento. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone, disponibile solo il parterre, come si addice a un concerto estivo.