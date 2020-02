Via al Carnevale di Acireale: inizia la sfilata dei carri [VIDEO]

Partito il Carnevale più bello di Sicilia, baciato da sole e accolto da migliaia di persone, regala subito emozioni con grandi ospiti, eventi e, soprattutto, con i suoi magnifici carri.

“Tempo al tempo”: si chiama così il carro allegorico dell’associazione culturale CAMA, che emoziona gli spettatori mettendo in scena un’esibizione dedicata ai frenetici tempi moderni, in cui l’uomo, tramutato in un ibrido metà uomo e metà macchina, vive tra stress e pressioni della quotidianità. Il carro lascia senza fiato, mostrando tutta la maestria dei suoi creatori, capaci di ideare uno spettacolo che unisce musica, luci e sorprese.