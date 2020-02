ULTIM’ORA – Evacuato il Centro Sicilia, paura tra la folla [VIDEO]

L'evacuazione è avvenuta nel corso del pomeriggio: i visitatori sono stati invitati a lasciare in breve tempo il centro commerciale.

Momenti di forte apprensione nel corso di questo pomeriggio al Centro Sicilia. Come testimoniano numerosi utenti sui social in queste ore, il centro commerciale poco distante da Catania è stato evacuato. La causa sarebbe un principio d’incendio in un ristorante che, intorno alle 17, avrebbe provocato l’attivazione del relativo allarme antincendio.

I numerosi visitatori sono stati quindi subito invitati a lasciare il centro commerciale nel più breve tempo possibile, interrompendo così il pomeriggio di shopping, particolarmente affollato per via dei saldi e del weekend. Tuttavia, l’allarme ha generato forti timori nella folla, riversatasi verso le principali uscite in massa.

L’allarme, tuttavia, è rientrato in fretta e non ci sono feriti. All’uscita dal centro commerciale si sono create lunghe code, ma la situazione sarebbe già sotto controllo e l’allarme incendio sventato.