Proseguono ancora le attività dei Vigili del Fuoco a San Giovanni Galermo, a seguito dell’esplosione a causa di una fuga di gas nel tardo pomeriggio di ieri. Conseguenze gravi con una palazzina crollata e altre 2 danneggiate gravemente. Nessuna vittima fortunatamente. Il bilancio è di 14 feriti con 2 in codice rosso, tra cui un 66enne con ustioni al volto e alla testa ma che non è in pericolo di vita. “La squadra dei vigili del fuoco è stata coinvolta. Alcuni sono stati scaraventati per terra e hanno avuto delle piccole ustioni sulle guance, piccole contusioni — ha dichiarato il comandante Felice Iracà —. Per fortuna è andata bene, però è stato un momento brutto per i ragazzi“. Iracà ha, poi, aggiunto che la quantità del gas in zona sta diminuendo e che le attività proseguiranno con la rimozione delle macerie e la bonifica.

Ecco, di seguito, il video sintesi dell’intervento dei Vigili del Fuoco la scorsa notte.