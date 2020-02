Le squadre dei Vigili del Fuoco sono prontamente entrate in azione. Al momento dell'incendio il supermercato era già chiuso.

Ore di apprensione nella serata di ieri a Mascalucia, in provincia di Catania, dove è andato in fiamme un supermercato. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per domare le fiamme.

Il supermercato in questione è la CRAI, in via Tremestieri. Qui squadre di Vigili del Fuoco sono entrate nei locali invasi dal fumo e stanno effettuando le necessarie verifiche per scoprire cosa abbia provocato l’incendio.