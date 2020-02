Assunzioni Sicilia: i bandi e le opportunità attive

Ecco i principali bandi attivi e le opportunità migliori per quanto riguarda le assunzioni in Sicilia: tutte le info disponibili.

Assunzioni Sicilia

La ricerca di un impiego è spesso estenuante, specie in una regione con un alto tasso di disoccupazione. Infatti, la speranza di assunzioni in Sicilia è sempre viva, ma non sempre chi cerca trova un impiego. Tuttavia, diverse sono le opportunità lavorative sparse nella Regione. Vediamo le principali.

Assunzioni Sicilia: bando per autisti

Una delle ultime opportunità lavorative in ordine di tempo riguarda un concorso autisti del Ministero della Giustizia. Il bando si rivolge in primo luogo ai disoccupati e, tra i requisiti indispensabili, c’è il possesso della patente D. Non è richiesto un particolare titolo di studio per partecipare. Infatti, basterà il possesso della terza media. I posti sono divisi per provincia e sono in tutto 27, di cui 14 nel solo distretto di Palermo.

Assunzioni Sicilia: aziende ospedaliere

Un’ulteriore possibilità di impiego nell’Isola riguarda le assunzioni in aziende sanitarie. In questo caso, naturalmente, è richiesto un titolo di studio adeguato all’incarico che si vuole ricoprire. I posti a disposizione sono numerosi e riguardano diverse aziende ospedaliere in tutta la Sicilia. In particolare, coinvolti ospedali a Catania, Palermo e Messina.

Assunzioni Sicilia: i posti disponibili a Catania e provincia

Diverse le opportunità di impiego a Catania e dintorni, dove, tramite ricerca sui siti web, si trovano svariate posizioni aperte. In particolare, di recente le offerte migliori riguardano qualifiche diversificate, tra cui: grafico creativo, runner di sala, contabile, parrucchieri e responsabile acquisti. In sostanza, si tratta di posti di lavoro che possono svolgere, a seconda del tipo di impiego a cui si è interessati, sia per diplomati che per laureati.

Assunzioni Sicilia: i concorsi pubblici attivi

Infine, un ultimo accenno ai concorsi pubblici aperti in Sicilia. In particolare, i capoluoghi coinvolti sono tre: Catania, Palermo e Siracusa, e in entrambi i casi è richiesta una preparazione specifica. Nella Gazzetta Ufficiale pubblicata in data 8 febbraio 2020 sono indetti due concorsi pubblici e un avviso di mobilità regionale. Nel dettaglio:

INAF Catania: indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili. Gli interessati possono consultare l’offerta sul sito www.oact.inaf.it – sezione “Opportunita’ di lavoro” o sul sito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sezione “Lavora con noi”.

Università di Palermo: l’Ateneo panormita indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area biblioteche, per l’archivio storico di Ateneo nell’ambito del servizio speciale sistema bibliotecario e archivio storico di Ateneo. Ci si potrà candidare solo tramite PEC e il bando sarà affisso all’albo

ufficiale dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://bit.ly/concorsiTA.

ASP Siracusa: indice un avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto come dirigente fisico. Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito dell'Azienda.

Quanto all’invio domande, infine, i primi due concorsi scadono l’8 marzo, mentre il bando di mobilità scadrà il 22 febbraio.