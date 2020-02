Sant’Agata 2020: i momenti più belli della processione del 5 [FOTO]

Si avvicina la fine della festa di Sant'Agata. Con la salita di San Giuliano, il canto delle suore e il rientro in Cattedrale del fercolo si chiude per quest'anno la terza festa religiosa più importante del mondo. Riviviamo i momenti più belli della processione del 5 con le foto di Salvo Puccio.

Il tempo non troppo sfavorevole ha consentito a tutti i cittadini di godersi la festa di Sant’Agata e ai devoti di portare il fercolo in giro per la città sotto gli occhi degli spettatori e delle telecamere di tv locali e internazionali. La processione della vara nel giro interno ha percorso via Etnea e via Caronda, raggiungendo piazza Borgo in mattinata dove si è tenuto il consueto spettacolo pirotecnico. Anche la salita di via Sangiuliano si è svolta come previsto dalla tradizione: il canto delle monache di clausura di San Benedetto segna un’ultima importante tappa alla quale segue il rientro in Cattedrale, passando per il monumento in onore del cardinale Dusmet in piazza San Francesco D’Assisi e infine per via Garibaldi. Ecco i momenti più belli della processione di giorno 5 febbraio.

Ecco la gallery con alcune foto realizzate dal fotografo Salvo Puccio: