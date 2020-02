La Sicilia si tinge di rosa aspettando il Giro d’Italia 2020 [FOTO]

La Sicilia sarà la prima regione italiana ad ospitare i ciclisti per l'edizione 2020 del Giro d'Italia: anche Catania tra le città che hanno tributato un omaggio al Giro.

La Sicilia inizia a tingersi di rosa in attesa del giro d’Italia. Alcuni monumenti in giro per l’Isola sono già in “modalità Giro”, malgrado maggio sia relativamente lontano. Un tributo dovuto, forse, dato che proprio sull’Isola si terranno le prime tappe italiane del Giro.

Dopo l’inizio in Ungheria, i ciclisti sfrecceranno per le strade della Sicilia nel corso delle tre tappe isolane. Si inizia con la Monreale – Agrigento, 136 chilometri di gara che inizieranno nella parte settentrionale della Sicilia occidentale per poi concludersi nella provincia girgentina.

Si proseguirà poi con una tappa tutta salite, a cominciare da Enna, capoluogo di provincia più alto d’Italia, per concludersi con l’arrivo a Piano Provenzana, sull’Etna, per 150 km in totale. Infine, il Giro 2020 saluterà la Sicilia con la tappa Catania – Villafranca Tirrena: 138 km prima di trasferirsi definitivamente “sul continente”, in territorio calabro. Anche Catania tra le città che hanno celebrato il giro tingendo alcuni dei monumenti di rosa nel corso della serata di ieri.