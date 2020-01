Offerte lavoro Catania: le migliori posizioni aperte

Offerte lavoro Catania – Nuovo giorno, nuove opportunità. Sono state pubblicate online numerose offerte di lavoro su Catania. Vediamo le migliori.

La ricerca di un impiego è sempre di più una vera sfida per laureati e diplomati. Ricercare lavoro a Catania, poi, si rivela particolarmente difficoltoso; questo perché le offerte sono numerosissime, sì, ma non tutte sono veritiere, oppure ancora non sono fatte per coloro che le selezionano, trasformando il tutto in un viaggio a vuoto.

In questo infinito vortice di possibilità lavorative, quali sono le migliori da tenere in conto e, magari, selezionare? Ecco una piccola selezione delle molteplici opportunità da prendere in considerazione; se se ne hanno i requisiti richiesti si potrebbe trovare la posizione più adatta a sé.

Offerte lavoro Catania: addetti alla vendita

Particolarmente importanti per chi desidera trovarsi a lavorare nelle filiali catanesi delle grandi catene, gli addetti alla vendita vengono ricercati, a rotazione, un po’ dappertutto. Stavolta, alcune di queste offerte, riguardano la bellezza e la cura personale.

Infatti, è possibile reperire la posizione aperta da sales assistant da parte di Acqua & Sapone e dalla grande catena di bellezza naturale Bottega Verde, che rende noto di avere un “occhio speciale per chi ci sa fare”. Si ricercano sales assistant anche da Wycon, nella sede affiliata situata al Centro Commerciale “Etnapolis”, a Belpasso; requisiti importanti sono l’esperienza nel settore make-up ed estetica, conoscenza ed interessa per i cosmetici, ottima capacità di relazione, residenza vicino la sede del lavoro.

Ma non vi è solamente il settore make-up, alla ricerca di nuovo personale. Infatti, risalta sotto i nostri occhi l’allettante offerta dell’italianissima azienda di abbigliamento Piazza Italia, che ricerca sì nuovi addetti alla vendita, ma anche magazzinieri, floor manager, tecnici per la manutenzione e payroll specialists.

Offerte lavoro Catania: concorsi pubblici INFN e Microsistemi

Rivolti a dei veri specialisti del settore, sono stati pubblicati due bandi di concorso per selezionare un ricercatore di III livello presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi sede secondaria di Catania Università, e un collaboratore tecnico di IV livello all’INFN di Catania.

Se il primo bando è reperibile sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); il secondo, invece, che vede la posizione aperta presso i Laboratori Nazionali del Sud, è reperibile sulla gazzetta ufficiale, ed è riservato alle categorie disabili.

Offerte lavoro Catania: lavorare come traduttori

Importante segnalare, alla fine di questa selezione, la ricerca del portale ProntoPro.it di traduttori a Catania. Viene richiesta la laurea triennale; è importantissima la conoscenza di una lingua a scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo. Infine, si cercano buone doti comunicative, e una buona capacità di gestione dei clienti.

Dunque, moltissime offerte per i più svariati campi: il lavoro giusto è sempre dietro l’angolo, a volte è solamente questione di cliccare l’offerta giusta e imbarcarsi in un nuovo, più che mai soddisfacente, viaggio nel vario mondo del lavoro.