L’Etna in onda su Rai1: “Linea Bianca” dedica una puntata al Vulcano

Il conduttore ha anticipato così su Facebook: “L’Etna, luogo dove ognuno di noi non è che un piccolo fantasma eccentrico sulla superficie terrestre, mentre laggiù a quindici venti chilometri di profondità si muove il magma incandescente, il sangue del pianeta che ogni tanto trabocca da vaso secondo leggi che non finiremo mai di scoprire. Nella nuova puntata di LineaBianca voleremo in Sicilia; esploreremo il vulcano Etna attraverso la visione e l’ascolto dei suoi quattro elementi naturali: aria, terra, acqua e fuoco. Domani alle 14 su Rai1!”

Paesaggi, paesini, curiosità sulla Sicilia orientale saranno i protagonisti di questa puntata da non perdere. L’appuntamento è alle ore 14 su Rai 1.