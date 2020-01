Paura sull’Etna: salvata escursionista colta da attacco di panico

I carabinieri della stazione di Linguaglossa, con l'aiuto della motoslitta, hanno raggiunto la 24enne e l'amico che aveva dato l'allarme.

I carabinieri della stazione di Linguaglossa sono intervenuti a bordo della motoslitta in zona Tanaurpi, sul versante Settentrionale del vulcano, per mettere in salvo un’escursionista 24enne di Pedara, colta da un violento attacco di panico, e l’amico coetaneo di Misterbianco, che ha lucidamente chiamato i soccorsi dopo le prime avvisaglie del malore.

I due, dopo aver percorso la strada pedemontana con l’ausilio delle ciaspole, stavano seguendo un canalone scosceso che li avrebbe portati nella pista da sci “tana della volpe”. A causa delle difficoltà dovute alla morfologia del terreno, l’escursionista non sarebbe stata più in grado di proseguire. Dopo il salvataggio, i militari del centro etneo hanno trasportato gli escursionisti a Piano Provenzana, dove la situazione è tornata alla normalità.