Sidra, domani sospesa l’erogazione idrica: la mappa delle zone interessate

Sospesa per domani, giovedì 23 gennaio, l'erogazione idrica in alcune zone della città per manutenzione straordinaria e lavori all'antico canale potabile che attraversa Catania.

Nella giornata di domani, giovedì 23 gennaio, sarà sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata, a causa di lavori agli impianti di produzione e per azioni di manutenzione straordinaria da parte della Sidra S.p.A.. I lavori interesseranno in particolare alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città.

Il disservizio si individuerà nelle zone di:

Area cittadina delimitata a nord dal confine comunale, ad ovest dalle vie Sebastiano Catania, S.M. Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione, a sud da via della Concordia e ad est dalla costa (Zone: Centro Storico, Centro Borgo, Sanzio, Trappeto, Cibali, S.G. Galermo, Barriera ). Esclusa dal disagio sarà la zona Ognina-Rotolo-Picanello, dove potrebbero esserci solo brevi interruzioni.

). Esclusa dal disagio sarà la zona Ognina-Rotolo-Picanello, dove potrebbero esserci solo brevi interruzioni. Quartiere Canalicchio , comune di Tremestieri Etneo

, comune di Tremestieri Etneo Quartieri Fasano e Carrubella, comune di Gravina di Catania

Indicate anche nell’apposita mappa fornita dalle autorità competenti. L’erogazione regolare riprenderà soltanto in serata per la zona est della città, delimitata a ovest dalle vie Vincenzo Giuffrida, Caronda, Etnea (in viola nella mappa). Mentre per la mattina del 24 gennaio, nella restante zona (in azzurro nella mappa).