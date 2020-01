Ancora inciviltà a Catania: botte da orbi al Borghetto Europa [VIDEO]

Una storia che, sempre più spesso, va ripetendosi per le strade e i luoghi più frequentati di Catania: una violenta rissa, la scorsa notte, è esplosa in un noto locale sito nei pressi di piazza Europa.

Serata per nulla tranquilla quella appena trascorsa all’interno di un locale del Borghetto di piazza Europa. Dopo la segnalazione di una rissa in corso, sono dovute intervenire le pattuglie della Polizia per placare gli animi.

Grazie alle telecamere e alle testimonianze dei presenti, i poliziotti sono riusciti a identificare i sei soggetti coinvolti nella rissa che sono stati quindi denunciati.