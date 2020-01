Concorso Inps 2020: bando, prove e requisiti

Concorso Inps 2020: tutte le informazioni utili su requisiti, posti e prove in attesa della pubblicazione del bando, confermata per i primi mesi di quest'anno.

Concorso Inps 2020

Concorso Inps 2020: secondo le ultime informazioni, il bando sarà in uscita nei primi mesi del 2020. Sono tuttavia molti ancora gli interrogativi a cui rispondere in merito alle modalità di assunzione previste dal concorso. Il presidente Tridico, nel corso di un incontro formale ha dichiarato di stare lavorando alle prossime assunzioni. Quest’ultime, in particolare, dovrebbero aggirarsi intorno alle 1800. Pare però che, quasi certamente, il numero crescerà ancora grazie ad alcuni incrementi contenuti nella Legge di Bilancio 2020. Tutto è ancora da definire, questo è certo.

Concorso Inps 2020: le figure ricercate

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare, la domanda più gettonata è: quali sono i requisiti? Chi ha tutte le carte in regola per partecipare a uno dei concorsi pubblici più ambiti? Quel che è certo è che il concorso sarà aperto ai laureati. Tra questi, i laureati in Medicina e in Giurisprudenza potrebbero avere la meglio, ma non è ancora chiaro quali saranno le mansioni da svolgere. Saranno le figure ricercate a determinare i titoli richiesti dal bando. In riferimento a provvedimenti come quello del Reddito di Cittadinanza, non si esclude infine che possa esservi spazio anche per consulenti sociali. Per quanto riguarda i diplomati, invece, non è ancora certo se ci saranno posizioni aperte. Anche per questo bisognerà attendere ulteriori dettagli.

Concorso Inps 2020: cosa studiare

Un’altra domanda legittima sul concorso Inps 2020 è: cosa studiare per le prove? Quali saranno le modalità di svolgimento? E cosa prevederanno? Quello che non mancherà sarà, quasi certamente, una prova preselettiva. Si prevede, infatti, un altissimo numero di candidati e, per una prima scrematura, una prima prova di logica sarà indispensabile. Con molta probabilità, il concorso sarà poi diviso in prove scritte (una o due) e una orale, dove saranno testate le capacità e le competenze di ciascun candidato. Immancabili saranno le domande in ambito informatico e linguistico (inglese), ma non si escludono domande disciplinari specifiche sulla base delle figure espressamente ricercate nel bando.