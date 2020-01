Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi e in arrivo

Concorsi pubblici 2020: tutte le informazioni utili sui bandi pubblicati e in arrivo. Le migliori opportunità per chi vuole lavorare nel settore pubblico.

Concorsi pubblici 2020: tutte le novità

Il 2020 sarà l’anno dei concorsi pubblici: dall’attesissimo concorso Inps ai concorsi scuola, le opportunità per tutti coloro che stanno pensando di iniziare a lavorare nel settore pubblico sono moltissime! La pubblicazione di questi bandi permetterà a migliaia di persone di trovare una stabilità personale ed economica non indifferente. Vediamo perciò nel dettaglio quali sono tutte le possibilità.

Concorsi pubblici: Agenzia delle Entrate

Tra i concorsi pubblici in arrivo, c’è quello dell’Agenzia delle Entrate. Non si hanno ancora certezze sulle date esatte di pubblicazione del bando, tuttavia sembra che le assunzioni saranno almeno 2300. Queste avverranno entro il 2020 e riguarderanno sia il personale dirigenziale che i semplici impiegati. Per tutti coloro che volessero qualche informazione in più circa i requisiti e le figure ricercate, si consiglia di fare un’occhiata a:

Concorso Agenzia delle Entrate: info sul bando

Concorso Inps 2020

Era tra i concorsi pubblici più attesi del 2019, ma la pubblicazione del bando è silenziosamente slittata. Il presidente Tridico, tuttavia, avrebbe assicurato che il bando per le assunzioni sarà pubblicato nelle prossime settimane. Saranno ricercate almeno 1869 nuove figure tra laureati e diplomati. I numeri, però, potrebbero ulteriormente aumentare. Per ulteriori informazioni, leggi:

Concorso Inps 2020: pubblicazione bando in arrivo

Concorsi pubblici in Sicilia

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego in Sicilia, invece, sono aperte diverse posizioni nel settore medico. Le asp della Regione, infatti, sono alla ricerca di nuovo personale dirigenziale da inserire tra le proprie fila: Agrigento, Ragusa, Enna, Messina sono le province prescelte. La scadenza per presentare le domande (a eccezione di Messina per la quale è fissata al 24 gennaio) è il 2 febbraio 2020. Per i dettagli sulle singole assunzioni, leggi anche:

Le Asp in Sicilia assumono: tutti i posti disponibili

Concorso scuola 2020

Fremono gli aspiranti insegnanti: il concorso scuola è alle porte e altro non si attende che la pubblicazione dei bandi. Tra i concorsi pubblici più attesi del 2020, infatti, il concorso docenti regna incontrastato. A dispetto delle recenti vicissitudini che hanno visto il ministro Fioramonti dimettersi, la nuova arrivata Azzolina ha dichiarato che i bandi hanno la priorità. Sembra quindi che la pubblicazione del bando concorso scuola difficilmente slitterà ancora. I bandi attesi sono quello per il concorso scuola straordinario, a cui potranno partecipare i docenti con almeno 3 anni di servizio; e quello per il concorso scuola ordinario, a cui potranno partecipare i laureati con 24 cfu. Se vi state preparando al concorso, ecco qualche info utile:

Concorso scuola 2020: come prepararsi alle prove

Concorsi pubblici: Esercito

Al fine di reclutare circa settemila giovani, sono al momento aperte tre finestre per entrare a far parte dell’esercito italiano. La prima comprende il periodo dal 24 febbraio al 24 marzo 2020; la seconda dal 19 maggio al 17 giugno 2020; e la terza dal 2 settembre all’1 ottobre 2020. Per ulteriori informazioni, leggi:

Concorso esercito italiano, maxi reclutamento: 7000 posti entro 2020