Le auto più rubate a Catania: al primo posto Fiat

Le auto più rubate a Catania: quali sono? Al primo posto le Fiat Panda, ma anche le 50 sembrano un buon obiettivo per i ladri. Ecco la classifica.

Quali sono le auto più rubate a Catania? In molti a Catania sanno già la risposta, magari perchè ne sono stati protagonisti in prima persona o indirettamente. Esiste in realtà una classifica delle auto più rubate in Italia, stilata dalla LoJack, un’azienda con sede nel Massachusetts specializzata in sistemi di antifurto satellitari, che collabora con il Ministero dell’Interno.

Non c’è da sorprendersi se al primo posto della lista si trova la Fiat Panda. La classifica infatti va a confermare una realtà ben nota in molte città italiane quali soprattutto Catania, Napoli e Roma. A Catania, in molti possiedono una Fiat Panda, ma in pochi sono coloro che non la custodiscono in un garage privato, proprio perché è risaputa ai più la frequenza e forse facilità del furto di questo tipo vettura.

Classifica delle 10 auto più rubate

A seguire, tra le auto più rubate in Italia troviamo al secondo posto ancora una Fiat, la 500. Anche a catania la Fiat 500 è spesso l’obiettivo di numerosi ladri, basti ricordare ai ripetuti furti ai danni delle auto Enjoy che effettuavano il servizio di Car sharing in città, poi ritirato. I due modelli Fiat che occupano le prime due posizioni sono probabilmente molto appetibili per i malviventi in quanto le auto possono facilmente essere smontate e i pezzi rivenduti.

Al terzo posto della classifica, si trova invece sorprendentemente un SUV. Il SUV più rubato d’Italia pare essere Range Rover Evoque. A seguire, a guadagnarsi il titolo di quarta auto più rubata in Italia, la Jeep Renegade, SUV compatto tra i più apprezzati e gettonati del settore, sin dalla data del lancio sul mercato, che risale al 2014. Al 5° posto troviamo uno dei giganti della categoria SUV, il Toyota RAV4. Al sesto posto si piazza ancora un SUV, il Ford Kuga.

Il settimo posto tra le auto più rubate in Italia ma anche a Catania c’è l’utilitaria Lancia Ypsilon. A seguire l’ottavo posto va al Nissan Qashqai. Al nono posto troviamo la Toyota CH-R. Chiude la classifica al decimo posto Ford Fiesta, una delle berline più famose e guidate di sempre. Due anni fa è partita la produzione addirittura della settima serie.