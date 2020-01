Catania, discarica abusiva in locali del Comune: un netturbino tra i gestori

Controlli straordinari da parte della Polizia nel quartiere di Librino con particolare attenzione alle occupazioni abusive degli immobili di proprietà del Comune di Catania.

Controlli straordinari del Commissariato di Librino hanno portato al sequestro di una bottega di proprietà del Comune di Catania, ubicata in viale Moncada.

Autori dell’illecito, due soggetti che dopo averla occupata illegalmente, vi hanno realizzato una vera e propria discarica/deposito con tanto di raccolta di rifiuti speciali anche pericolosi (materiale ferroso, batterie di autovetture non bonificate, scaldabagni e via discorrendo). Come se non bastasse, uno dei due soggetti, indossava la divisa da operatore ecologico, dato che aveva ultimato il turno di servizio, svolgendo regolare attività nel settore ambiente e, in particolare, lavorando alle dipendenze di una società che opera nel territorio di Catania in materia di raccolta differenziata e tutela delle procedure volte al regolare smaltimento dei rifiuti.