Catania, da oggi lavori allo svincolo per l’aeroporto: tutte le modifiche alla viabilità

Nuovi lavori sulla Tangenziale Ovest di Catania causeranno la chiusura dello svincolo per Fontanarossa e apporteranno cambiamenti alla viabilità: tutte le informazioni utili e gli itinerari alternativi per chiunque desiderasse raggiungere l'aeroporto.

Iniziano oggi, 8 gennaio, i lavori finalizzati alla realizzazione di una nuova rotatoria a Catania: questa permetterebbe una migliore connessione tra la Tangenziale Ovest della città e la relativa rampa di uscita, denominata “Asse dei Servizi-porto-aeroporto”, che conduce anche all’Aeroporto Internazionale di Fontanarossa.

Gli interventi in questione come modificheranno la viabilità?

Durante questa prima fase di lavoro, inaugurata oggi e con termine fissato al 30 aprile, la rampa di uscita dalla Tangenziale Ovest rimarrà chiusa al traffico per i veicoli provenienti da Messina e diretti in aeroporto. Chiunque fosse interessato a raggiungere l’aeroporto, dunque, dovrà uscire alla precedente uscita, ovvero “CATANIA Zia Lisa”, per poi percorrere il tratto terminale di A19 “Palermo-Catania”: affidandosi alle indicazioni stradali, sarà infine possibile immettersi sull’Asse dei Servizi in direzione aeroporto.

Nello stesso periodo sarà chiusa al traffico anche la rampa di immissione in Tangenziale Ovest per i veicoli provenienti dall’aeroporto e diretti a Siracusa ma, ancora una volta, appropriate indicazioni permetteranno ai conducenti di immettersi sul corretto percorso alternativo.