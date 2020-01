CALCIO CATANIA – Ufficiale l’acquisto di Vicente, in arrivo Curcio

Comunicato l'acquisto dell'esperto centrocampista brasiliano Vicente, atteso nelle prossime ore l'arrivo di Curcio.

Con l’apertura del calciomercato e la concomitante delicata situazione societaria, in casa Calcio Catania cominciano a muoversi le prime pedine tanto in entrata, quanto in uscita. Dopo le cessioni a titolo definitivo, sponda Sicula Leonzio, dei due catanesissimi Rosario Bucolo ed Emanuele Catania, nella giornata di ieri è stata ufficializzata anche l’uscita del centrocampista Giuseppe Fornito, che ha trovato poco spazio sia con Camplone che con l’attuale tecnico Lucarelli.

Non si farà attendere più di tanto, probabilmente in giornata, anche l’ufficializzazione del passaggio di Francesco Lodi alla Triestina. Il piede fatato, che tante volte ha fatto balzare dagli spalti i propri tifosi rossazzurri, suo malgrado non terminerà la propria carriera tra le fila dell’elefante, dopo aver ricevuto il ben servito attraverso l’ormai celebre messaggio Whatsapp natalizio. Da quello che trapela, hanno pesato sia l’importante ingaggio di uno dei senatori della squadra ma anche la poca considerazione tecnico-tattica nel Lucarelli bis. Il campano aveva fatto una scelta importante, passando dalla Serie A alla Serie C ai tempi di Udine, ammettendo di voler vestire la casacca rossazzurra sino alla fine dei suoi giorni da atleta professionista. Promesse e disattese non mantenute probabilmente per volere societario.

Per quanto concerne le operazioni in entrata, è stato già ufficializzato l’arrivo alle pendici dell’Etna del brasiliano Vicente, vecchia conoscenza siciliana avendo già militato nell’Akragas qualche stagione fa. Il giocatore, che si è già allenato con i compagni nella sessione pomeridiana di ieri, ha sottoscritto un contratto biennale, così come testimonia il comunicato ufficiale della società:

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente, nato a Cruzeiro do Sul, in Brasile, il 18 febbraio 1989. L’esperto centrocampista ha conquistato due promozioni dirette in Serie B: nella scorsa stagione con la Juve Stabia e nel 2009/10 con il Portogruaro. Ha giocato nella massima serie in Bulgaria, con il Botev Vraca, ed in Slovenia, vincendo una coppa nazionale con l’ND Gorica nel 2013/14. Dopo l’avvio di carriera in patria nel settore giovanile della Figueirense e con il Campo Grande, Vicente ha debuttato tra i professionisti in Italia, con il Treviso, in B. In cadetteria, il playmaker brasiliano vanta anche un’esperienza con il Padova, caratterizzata dall’approdo alla finale playoff per la promozione in A nel 2011; in terza serie, ha indossato anche le maglie del Como, dell’Akragas e del Melfi. L’atleta sudamericano, che ha svolto oggi pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2021.

Capitolo Alessio Curcio work in progress, con le parti che hanno già trovato l’accordo e stanno limando i dettagli; il trequartista, di attuale proprietà del Vicenza, dovrebbe firmare anche lui un contratto biennale, rendendosi subito disponibili agli ordini di mister Cristiano Lucarelli.