CALCIO CATANIA – Vicente è ufficiale, novità per Lodi e Curcio

Prime ufficializzazioni in casa Catania tra entrate e uscite: Bruno Leonardo Vicente è già a Torre del Grifo.

Con un proprio comunicato stampa la società Calcio Catania ha reso noto l’arrivo dell’esperto centrocampista brasiliano Vicente, ex Juve Stabia con la quale ha ottenuto la promozione lo scorso anno. Il sudamericano, che si legherà con contratto biennale, già nel pomeriggio di ieri ha sostenuto il primo allenamento alle pendici dell’Etna.

Percorso inverso, invece, per Francesco Lodi che, salvo clamorosi colpi di scena, già nella giornata di oggi dovrebbe svuotare l’armadietto di Torre del Grifo per recarsi alla Triestina. Dopo il benservito natalizio della società, per il forte centrocampista campano non c’è stata altra soluzione di lasciare la città dell’elefante, nonostante la chiara volontà di voler chiudere la propria carriera in rossazzurro. Insieme a lui già ufficiali le uscite di Rosario Bucolo ed Emanuele Catania alla Sicula Leonzio, oltre Giuseppe Fornito ceduto al Rende.

In attesa di novità anche per quanto riguarda l’arrivo di Alessio Curcio dal Vicenza, con il trequartista che dovrebbe scendere in terra etnea dopo aver limato gli ultimi dettagli contrattuali. Anche per lui si dovrebbe trattare di accordo biennale.