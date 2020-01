Campione catanese di parkour ai Soliti Ignoti: l’esibizione è da urlo [VIDEO]

Il giovane catanese ha sbalordito pubblico e partecipanti nell'esibizione andata in onda ieri su Rai 1 e subito postata sui suoi canali social.

Spettacolare l’esibizione del catanese Fausto Vicari ieri sera a “I soliti ignoti”, programma condotto da Amadeus in onda in prima serata su Rai 1. Il ventenne originario di Mascalucia, campione italiano di Parkour 2019, si è esibito assieme a un altro giovane dopo aver partecipato come “ignoto” da indovinare dal concorrente di turno.

Vicari è stato l’unico italiano l’anno scorso a raggiungere le finali mondiali dell’Air Wipp 2018. Le acrobazie eseguite ieri hanno lasciato a bocca aperta i partecipanti alla trasmissione e il pubblico da casa, che ha potuto ammirare un piccolo saggio di parkour, lo sport di strada in cui il giovane catanese è maestro.