Samuele Bersani a Catania: “Non ho mai visto la città così sporca”

Proprio ieri durante la sua esibizione sul palco del teatro Metropolitan di Catania, Samuele Bersani, cantautore romagnolo, fa delle accortezze personali sullo stato di pulizia della città. Dicendo appunto che: “Vengo sempre molto volentieri a Catania, ho pure fatto le vacanze qui. Ma devo dirvelo: non ho mai visto la città così sporca“.

Continuando inoltre, tra un applauso e l’altro, con la presenza della cantantessa Carmen Consoli, esordisce mettendo in dubbio la presenza o no di un sindaco per la città.

Durante l’esibizione della canzone “L’intervista” tratta dal suo nuovo album, il cantautore romagnolo ha poi aggiunto anche delle precisazioni personali riguardanti il reddito di cittadinanza, che a suo parere infatti dovrebbe coinvolgere più nello specifico i percettori in iniziative di pulizia delle strade della città metropolitana di Catania. Aggiungendo infine che: “Sia chiaro il problema della spazzatura c’è anche nella mia città. Solo che da noi il sindaco c’è”.