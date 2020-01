Lavori Tangenziale – Asse dei servizi al via: previste modifiche al traffico

Inizieranno a breve i lavori che porteranno alla creazione di una rotatoria per collegare la Tangenziale Ovest e l'Asse dei Servizi. Previste modifiche al traffico e aumento dei tempi di percorrenza.

Inizieranno giorno 8 gennaio i lavori per il collegamento tra la Tangenziale ovest e l’Asse dei servizi per raggiungere l’aeroporto di Fontanarossa. I lavori porteranno alla chiusura dello svincolo per i veicoli provenienti da Messina e dureranno fino al 30 aprile 2020.

I lavori creeranno una rotatoria e comporteranno la chiusura della rampa di uscita dalla Tangenziale Ovest di Catania, denominata “Asse dei Servizi – Porto – Aeroporto”. Data la chiusura dello svincolo, prevista fino a fine aprile, per raggiungere l’aeroporto di Catania sarà necessario prendere il raccordo di Zia Lisa, seguire il tratto terminale dell’A19 e immettersi presso l’Asse dei Servizi in direzione Fontanarossa.