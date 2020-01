La terra torna a tremare nel Sud Italia. Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato qualche ora fa nella zona del Tirreno Meridionale.

La scossa, avvertita minimamente dalla popolazione alle 12:10 in Sicilia e Calabria, non ha provocato danni a cose e persone. L’epicentro, infatti, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato in mare a metà tra le Isole Eolie e la costa occidentale della Calabria con ipocentro ad una profondità di 145 km.