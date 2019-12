Concorsi pubblici in Sicilia: tutti i bandi in scadenza

Siete in cerca di lavoro? Questo articolo vi aiuterà a rimanere aggiornati sugli ultimi bandi di concorsi pubblici in Sicilia, attivi ancora per poco.

I concorsi pubblici rappresentano sempre un mezzo utile a combattere il precariato dilagante. Sono molti, poi, quelli finalizzati alle assunzioni in sedi sparse per la Sicilia: di seguito tutti i bandi di concorso ancora attivi ma in scadenza.

Università di Palermo

Sono ben tre i bandi di concorso pubblicati dall’Università di Palermo. Il primo, che scadrà il 2 gennaio 2020, è relativo alla copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa-gestionale, per il settore internazionalizzazione.

Il secondo bando di concorso pubblico,la cui scadenza è fissata per il prossimo 5 gennaio 2020e sempre per titoli ed esami, permetterebbe l’assunzione di tecnologo a tempo determinato, destinato ad occuparsi dello svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, per il Dipartimento di ingegneria.

Università di Catania

Anche l’Università degli studi di Catania è pronta ad offrirà opportunità di lavoro, attraverso la pubblicazione di due bandi di concorsi pubblici. Il primo, con scadenza al 5 gennaio 2020, riguarda le selezioni pubbliche per la stipula di contrattdi lavoro a tempo determinato (della durata di 36 mesi), per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti presso numerosi dipartimenti.

Il secondo è relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, anche questo di durata triennale (settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche). La scadenza di quest’ultimo bando è fissata al 16 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni, si consiglia la lettura del bando di concorso pubblicato sul sito dell’Università.

Università Kore

Un ulteriore bando permetterebbe nuove assunzioni all’interno dell’Università Kore di Enna. Il concorso pubblico indetto dall’Università Kore prevede, infatti, una procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia (settore concorsuale 09/H1, facoltà di Ingegneria e Architettura). Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 9 gennaio 2020.

Comune di Acicastello

I due bandi di concorso indetti dal Comune di Acicastello hanno entrambi scadenza al 9 gennaio 2020. Il primo è relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il secondo riguarda la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore autista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda Sanitaria di Palermo

Concorsi in Sicilia sono anche i due indetti dall’Azienda Sanitaria di Palermo. Il primo, con scadenza 5 gennaio 2020, riguarda il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di varie UU.OO.CC.

Il secondo è un concorso pubblico, per titoli ed esami e finalizzato all’assunzione di 68 nuove figure professionali, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/1999. Il bando scadrà il 16 gennaio 2020.

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania organizza un concorso volto al conferimento di incarichi quinquennali di direttore di varie UU.OO.CC. La scadenza è fissata al 7 gennaio 2020.

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Un ulteriore concorso è indetto dal Policlino “Gaetano Martino” di Messina: l’ente assume a tempo indeterminato 10 nuovi dirigenti medici (specializzati in anestesia e rianimazione). La scadenza ultima del bando per tale concorso pubblico (per titoli e prove d’esame) è fissata al 16 gennaio 2020.

Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina

L’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina conferisce con un concorso pubblico (per titoli ed esami) un incarico quinquennale come direttore di struttura complessa (disciplina di medicina interna, neurologia e ortopedia e traumatologia). La domanda di partecipazione e la relativa documentazione andranno inviate tramite raccomandata entro e non oltre il prossimo 2 gennaio 2020.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Palermo

Un ultimo concorso pubblico (per titoli ed esami) in Sicilia è indetto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La sede di Palermo ricerca un tecnologo III livello da assumere per sette mesi: scadenza del bando fissata al 2 gennaio 2020.

