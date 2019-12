Wycon assume a Catania: tutte le posizioni aperte

Wycon è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire all'interno delle proprie aziende: diverse le posizioni da ricoprire con possibilità di lavoro anche in Sicilia.

Wycon è un’azienda che opera nel settore del make up e dei trattamenti viso/corpo. In questo periodo, sono in corso le selezioni per assunzioni in Wycon Cosmetics nei negozi del brand situati in Sicilia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio, Piemonte, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto e Toscana.

Posizioni aperte in Sicilia

Store Manager Sedi di lavoro: Catania, Rieti, Varese, Portogruaro, Pavone Canavese, Roma, Barberino di Mugello, Bologna, Fiumicino, Firenze, Milano, Palermo, La Spezia, Salerno, Siena, Rescaldina). Le risorse ricercate devono aver maturato esperienza nel ruolo o nella posizione di Vice Responsabile di punto vendita. Preferibilmente, provengono dal settore Retail. Possiedono un elevato standing e ottime doti di leadership. Sono fortemente interessati al settore cosmetico e del make up.

Area Manager

Sedi di lavoro: Sicilia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio.

L’offerta di lavoro Wycon Cosmetics è rivolta a candidati con esperienza nel ruolo, maturata in ambito Retail, meglio se nel settore della cosmetica. Devono possedere uno spiccato orientamento ai risultati e ottime doti di coordinamento dello staff.

Per potersi candidare occorre collegarsi al sito Wycon e compilare l’apposito modulo online nella sezione carriere.