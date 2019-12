Concorsi pubblici: i bandi per il nuovo anno

Concorsi pubblici – In arrivo l’anno nuovo, ma non solo. Con il 2020 dovrebbero essere pubblicati nuovi bandi per il settore del lavoro pubblico. Altri invece si avvicinano alla scadenza.

Concorsi pubblici: Fiamme Oro 2019

La Polizia di Stato ha indetto un concorso per atleti con l’obiettivo di ricoprire 31 posti per Agenti e Assistenti della Polizia di Stato riservati agli atleti riconosciuti agli sportivi di interesse nazionale dal CONI. I posti a disposizione riguardano atleti di sesso sia maschile che femminile di età compresa tra i 17 e i 35 anni. Sono diverse le discipline a concorso, dall’atletica leggera al sollevamento pesi. Per partecipare è necessario avere la terza media. Domande da inviare entro il 29 dicembre 2019.

Concorsi pubblici: all’Ata disponibili 11.263 posti

Tra i concorsi pubblici 2019 attivi e in scadenza c’è anche il concorso Ata, che mette a disposizione più di 11 mila posti come addetti alle pulizie. Il bando scade il 31 dicembre 2019 e per partecipare è necessario soddisfare diversi requisiti. Per partecipare è richiesta infatti solo la terza media, ma i candidati dovranno altresì dimostrare di aver acquisto dieci anni di servizio. Il bando è stato indetto dal Miur ed è lì che i candidati dovranno fare domanda per partecipare al concorso Ata. I posti sono suddivisi per regione e i contratti prevedono l’assunzione dei vincitori a tempo indeterminato pieno e/o parziale al 50%.

Concorsi pubblici: bandi anche per la Scuola

In attesa per i concorsi pubblici che dovrebbero arrivare nel nuovo anno. Sono tre i concorsi tanto attesi del 2020: due (ordinario e straordinario) riguarderebbero l’assunzione di circa 48mila insegnanti (24mila a testa); l’altro, invece, riguarda l’assunzione di insegnanti per la scuola primaria e dell’infanzia. Le date ufficiali dei concorsi non sono state ancora pubblicate, ma manca poco. L’approvazione, infatti, dovrebbe avvenire entro il 29 dicembre.

Concorsi pubblici: all’Inps circa 2000 assunzioni

Non si hanno notizie ufficiale, ma il concorso per l’Inps dovrebbe riguardare l’assunzione di 2000 unità per il nuovo anno. Rimane, infatti, l’attesa infinita della pubblicazione del bando ufficiale, dopo che è slittato.

Concorsi Pubblici: in Agenzia delle Entrate il primo arriva a inizio 2020

Per il nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe indire diversi concorsi pubblici, miranti a coprire circa 2600 posti nel triennio 2020-2022 (di cui il primo, a inizio 2020). Dei posti a concorso, circa 2300 sarebbero per impiegati, 300 per dirigenti. Tra i requisiti, prevista la laurea in diversi settori: giuridico, economico, statistico e anche il diploma di geometra.

