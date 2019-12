Bollette, costi in calo con il nuovo anno: -5,4% sulla luce

Secondo quanto comunicato dall'Autorità per l'Energia, dal 1 gennaio calano i costi per la luce e ci sarà un lieve aumento per il gas che comunque consentirà di risparmiare alle famiglie italiane.

Dal 1 gennaio 2020 ci saranno nuovi aggiustamenti in bolletta, come comunicato dall’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, che prevedono un sensibile calo sull’energia elettrica (-5,4%) e un leggero aumento per il gas (+0.8%).

Secondo quanto ha calcolato l’Autorità del settore, nel periodo che va dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 ogni famiglia avrà un risparmio sui conti di circa 125 €, che è dato dai risparmi su energia elettrica (-109 €) e gas (-16 €), e vedono scendere i costi rispetto all’anno precedente. Il diminuire dei costi è dovuto a calo degli oneri generali, contenimento delle tariffe ad opera dell’Autorità, soprattutto su trasporto e distribuzione, basse quotazioni sui mercati delle materie prime.

Il totale che una famiglia tipo spenderà sui 12 mesi presi in esame dall’Autorità per l’energia è stato calcolato in 544,2 € (-2,9 % sull’anno precedente) per l’elettricità, e 1.040 € (-9,5 % rispetto all’anno precedente) per quanto riguarda il gas. Sono dati, commenta il presidente di Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Stefano Besseghini, che “confermano la correttezza delle scelte operate in passato“.

Per l’Unione Nazionale Consumatori, questi numeri indicano che ogni famiglia potrà risparmiare sulle utenze, anche se la riduzione è solamente sulla bolletta della luce. In particolare si avrà una riduzione di 30,5 € per l’elettricità e un aumento di 8,5 € per il gas.

L’aumento delle bollette del gas, specie in un periodo in cui aumentano i consumi a causa del freddo perché la maggior parte dei riscaldamenti usano il gas, preoccupa e non poco il Codacons, che ha lanciato l’allarme su questo settore su cui ancora non è stato fatto abbastanza, e sugli oneri e le tasse elevate che ancora pagano i consumatori italiani.