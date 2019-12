Carmen Consoli a Boston: la Rai le dedica una speciale [VIDEO]

All'interno del programma "L'Italia con voi" si parla della "cantantessa" di Catania, Carmen Consoli.

Una puntata speciale del programma per gli italiani all’estero “L’Italia con voi”: è stata dedicata alla “cantantessa” catanese, Carmen Consoli, e al suo viaggio a Boston.

Più in particolare, Carmen Consoli è stata seguita dalle telecamere della Rai durante i suoi due giorni a contatto con la comunità italo-americana, organizzata in collaborazione con il Breklee College of Music.

La puntata si compone di un concerto-intervista; inoltre, si potrà seguire la “cantantessa” durante una masterclass ed una visita alla scuola elementare pubblica Elliott School. Il programma, andato in onda su Rai Italia nel pomeriggio, sarà disponibile, in Italia come all’estero, sulla piattaforma streaming Rai Play.