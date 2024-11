Carmen Consoli torna per un nuovo progetto live nei teatri, a partire da ottobre 2025. Gli ultimi anni della “Cantantessa” sono stati caratterizzati da numerosi progetti, a partire dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, dal titolo “Volevo fare la rockstar”.

Date a Catania e Palermo

Non poteva mancare la Sicilia tra le tappe del nuovo tour teatrale che partirà da ottobre del prossimo anno. A novembre, infatti, Carmen Consoli farà tappa a Palermo e a Catania, rispettivamente il 16 e 17 novembre 2025, presso il Teatro Politeama Garibaldi del capoluogo siciliano, e il 19 e 20 novembre 2025 al Teatro Metropolitan della città etnea, sua terra di origine.

Un mix di generi

La carriera dell’artista catanese, com’è risaputo, è sempre stata alla ricerca di nuove sperimentazioni, spaziando da un genere all’altro. La sua identità musicale ha, infatti, attraversato la musica popolare, il rock anni Settanta, l’indie anni novanta, la canzone d’autore e il blues. Sarà, dunque, una scaletta variegata quella che proporrà Carmen Consoli nel nuovo tour teatrale.

In questi anni sono state numerose anche le collaborazioni con altri artisti, occasioni in più per sperimentare: dal duo con Elvis Costello a quello power rock con Marina Rei fino ad arrivare al genere d’autore con progetti dedicati a Domenico Modugno e Ignazio Buttitta. Da citare, infine, i due tour mondiali con i quali ha fatto tappa nelle Americhe, nell’ambito del progetto “Terra ca nun senti”.

Appuntamento, dunque, al prossimo autunno nei più importanti teatri italiani.

La prevendita si apre il 20 novembre alle ore 11, in tutti i punti vendita abituali.