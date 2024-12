Sabato 21 dicembre 2024, alle ore 17.00 presso la Feltrinelli di Via Etnea a Catania, verrà presentato il nuovo disco di Carmen Consoli “Terra ca nun senti – Live in Siracusa con Orchestra Popolare Siciliana”. Il disco, che verrà pubblicato il 20 dicembre in esclusiva su doppio vinile, raccoglie le emozioni di un concerto straordinario che si è svolto lo scorso 15 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Un evento unico che ha celebrato la cultura siciliana, la sua terra e la sua musica, portando sul palco l’autenticità dell’isola.

Il nuovo album della Consoli

Con questo album, Carmen Consoli raggiunge un traguardo importante: è la prima donna a dare vita a un’Orchestra Popolare Siciliana. L’Orchestra, composta da musicisti di lunga data e da esperti del mondo classico, si dedica a preservare e reinterpretare i suoni tradizionali e le poesie siciliane. Il progetto ha preso forma nel corso degli anni e ora arriva alla sua massima espressione, con una fusione perfetta di brani storici e pezzi inediti. Questo live celebra un repertorio che va dalla sua musica più iconica, come Fiori d’arancio, Il pendio dell’abbandono, L’ultimo bacio, fino alle sue composizioni più recenti come Volevo fare la rockstar e Le cose di sempre.

Un omaggio alla tradizione siciliana

Oltre alla musica, il concerto ha visto anche il coinvolgimento di letture su due figure fondamentali della Sicilia: Rosa Balistreri e Peppino Impastato. Le letture sono state interpretate da Donatella Finocchiaro e Giovanni Impastato, aggiungendo un ulteriore tocco di emozione e profondità all’evento. “Terra ca nun senti” diventa così un viaggio emozionante che racconta la Sicilia con ironia, passione e un’intensa gratitudine, regalando un messaggio di cultura che guarda al futuro, senza dimenticare le radici.

Con “Terra ca nun senti”, Carmen Consoli non offre solo un album, ma un’esperienza autentica, un atto d’amore per la sua terra e per la musica. Un regalo perfetto per i suoi fan, che potranno vivere un Natale all’insegna delle emozioni e della bellezza della cultura siciliana.