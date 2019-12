Due arresti, per bancarotta fraudolenta, da parte della Guardia di Finanza nel corso dell’indagine che coinvolge la Banca Sviluppo Economico.

La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito l’arresto di due dei venti uomini coinvolti nel caso che riguarda lo stato di insolvenza della Banca Sviluppo Economico S.p.a., Banca Base, dichiarato dal Tribunale di Catania nel dicembre 2018 e confermato nell’aprile successivo.

I due, adesso agli arresti domiciliari, sono stati arrestati per i reati di bancarotta fraudolenta, falso in prospetto, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e aggiotaggio, in concorso con gli altri 18 indagati.